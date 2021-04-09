Военный атташе из США приехала в Донбасс в форме с надписью "Украина или смерть"

Атташе по вопросам армии и обороны США полковник Бриттани Стюарт в ходе визита американской делегации в Донбасс надела шеврон с изображением черепа и надписью "Украина или смерть". Фотографии со встречи были опубликованы пресс-службой штаба Операции Объединенных сил Украины на странице в "Фейсбуке".

"Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией вокруг границ Украины и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", — заявила в ходе встречи американский полковник Стюарт.











Отмечается, что американская делегация в Донбассе "знакомилась с текущей оперативной ситуацией на фронте". В частности, представители США посетили подразделения ВСУ и, как сказано в сообщении украинского ведомства, убедились в "присутствии российско-оккупационных войск" на востоке страны.

К слову, сейчас в Донбассе с рабочей поездкой также находится президент Украины Владимир Зеленский. В ходе неё он посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.

Авторы