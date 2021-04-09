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Военный атташе из США приехала в Донбасс в форме с надписью "Украина или смерть"

Америка решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Незалежной, отметила она.

9 апреля 2021, 13:05
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1094924784333470" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Операція об&#x27;єднаних сил</a></p>

Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил

Атташе по вопросам армии и обороны США полковник Бриттани Стюарт в ходе визита американской делегации в Донбасс надела шеврон с изображением черепа и надписью "Украина или смерть". Фотографии со встречи были опубликованы пресс-службой штаба Операции Объединенных сил Украины на странице в "Фейсбуке".

"Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией вокруг границ Украины и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", — заявила в ходе встречи американский полковник Стюарт.

  • Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил
    Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил
  • Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил
    Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил
  • Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил
    Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил
  • Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил
    Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил
  • Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил
    Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил

Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил

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Отмечается, что американская делегация в Донбассе "знакомилась с текущей оперативной ситуацией на фронте". В частности, представители США посетили подразделения ВСУ и, как сказано в сообщении украинского ведомства, убедились в "присутствии российско-оккупационных войск" на востоке страны.

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К слову, сейчас в Донбассе с рабочей поездкой также находится президент Украины Владимир Зеленский. В ходе неё он посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.

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На позициях Украины в Донбассе после визита Зеленского заметили флаг вермахта

Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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