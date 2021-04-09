"Авангард" обратился в МВД из-за новостей о наркотиках в крови Емелина

Хоккейный клуб "Авангард" направил официальный запрос в МВД Республики Татарстан после публикации в СМИ новостей о наличии в анализах капитана команды Алексея Емелина наркотиков. Сообщение опубликовано на сайте омичей.

"Хоккейный клуб "Авангард" направил официальные запросы министру внутренних дел по Республике Татарстан А.В. Хохорину и главному врачу МСЧ Казанского (Приволжского) федерального университета С.А. Осипову с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови капитана ХК "Авангард" Алексея Емелина наркотических веществ, а также существуют ли какие-либо объективные данные, свидетельствующие о наличии таких веществ в крови хоккеиста", — говорится в сообщении.

В клубе также уверены, что недостоверная информация и её распространение могут негативно сказаться на деловой репутации команды и чести самого Емелина. Кроме того, данный эпизод требует проверки, так как он "посягает на режим врачебной тайны", также подчеркнули "ястребы".

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