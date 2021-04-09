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Россия едет за историческим золотом: где и во сколько смотреть командный ЧМ по фигурному катанию

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдёт в Осаке, Япония, с 15 по 18 апреля. Лайф публикует полное расписание соревнований, которые наша команда ещё ни разу не выигрывала.

9 апреля 2021, 12:10
<p>Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС</p>

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Состав сборной России:

  • женщины: Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева;
  • мужчины: Михаил Коляда и Евгений Семененко;
  • пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов;
  • танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Расписание:

15 апреля

  • 09:10 Танцы на льду. Ритм-танец (сайт Первого канала, Eurosport).
  • 10:30 Женщины. Короткая программа (сайт Первого канала, Eurosport, прямая трансляция в эфире с 12:15, сайт Eurosport).
  • 12:35 Мужчины. Короткая программа (сайт Первого канала, Eurosport).

16 апреля

  • 09:55 Пары. Короткая программа (сайт Первого канала, Eurosport).
  • 11:20 Танцы на льду. Произвольный танец (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире с 12:15, сайт Eurosport).
  • 12:55 Мужчины. Произвольная программа (сайт Первого канала, Eurosport).

17 апреля

  • 09:10 Пары. Произвольная программа (сайт Первого канала, Eurosport).
  • 10:45 Женщины. Произвольная программ (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире с 10:15, сайт Eurosport).

18 апреля

  • 08:00 Показательные выступления (сайт Первого канала, с 15:15 в записи по ТВ, Eurosport).
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Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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