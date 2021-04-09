Россия едет за историческим золотом: где и во сколько смотреть командный ЧМ по фигурному катанию
Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдёт в Осаке, Япония, с 15 по 18 апреля. Лайф публикует полное расписание соревнований, которые наша команда ещё ни разу не выигрывала.
Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС
Состав сборной России:
- женщины: Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева;
- мужчины: Михаил Коляда и Евгений Семененко;
- пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов;
- танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
Расписание:
15 апреля
- 09:10 Танцы на льду. Ритм-танец (сайт Первого канала, Eurosport).
- 10:30 Женщины. Короткая программа (сайт Первого канала, Eurosport, прямая трансляция в эфире с 12:15, сайт Eurosport).
- 12:35 Мужчины. Короткая программа (сайт Первого канала, Eurosport).
16 апреля
- 09:55 Пары. Короткая программа (сайт Первого канала, Eurosport).
- 11:20 Танцы на льду. Произвольный танец (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире с 12:15, сайт Eurosport).
- 12:55 Мужчины. Произвольная программа (сайт Первого канала, Eurosport).
17 апреля
- 09:10 Пары. Произвольная программа (сайт Первого канала, Eurosport).
- 10:45 Женщины. Произвольная программ (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире с 10:15, сайт Eurosport).
18 апреля
- 08:00 Показательные выступления (сайт Первого канала, с 15:15 в записи по ТВ, Eurosport).
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