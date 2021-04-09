Ударные выходные: второй бой русского из Гонконга в UFC, проверка Пантеры в Bellator и сотый ивент Fight Nights

UFC on ABC 2

11 апреля в Лас-Вегасе состоится очередное шоу под брендом UFC, которое возглавит поединок в среднем весе между Марвином Веттори и Кевином Холландом.

Изначально с 27-летним итальянским проспектом должен был биться британец Даррен Тилл, но за 10 дней до боя Горилла сломал ключицу. На замену Тиллу на коротком уведомлении согласился выйти триумфатор минувшего года Кевин Холланд, выигравший в 2020 году пять поединков. Предыдущий бой темнокожего американца состоялся совсем недавно — 20 марта. Кевин уступил судейским решением Дереку Брансону, обнажив все свои пробелы в защите от борьбы и в работе в партере. Но, несмотря на фиаско, импозантный Холланд вновь выйдет в главном бое вечера.

Марвин Веттори идёт на серии из четырёх побед, а самым значимым в ней успехом можно назвать триумф в поединке с Джеком Херманссоном, позволивший Итальянской Мечте подняться на шестую строчку рейтинга.

На данном ивенте должен был состояться дебют в промоушене непобеждённого дагестанца Алиасхаба Хизриева (13-0-0), но, увы, за два дня до боя у Кайла Даукаса был диагностирован коронавирус. Поединок перенесён на более позднюю дату.

Совсем без россиян шоу в Лас-Вегасе не обойдётся. Откроет андеркард выступление Саши Палатникова, официально представляющего в клетке Гонконг.

32-летний полусредневес имеет в резюме один поединок в UFC, закончившийся для Саши ярким финалом: россиянин отправил в технический нокаут Луиса Косце. Следующим противником Палатникова станет фактурный афроамериканец Импа Касанганай с рекордом в организации 1-1. Фанаты ММА знают Импу в первую очередь по бою с Хоакином Бакли, завершившемуся для него зубодробительным нокаутом.

Bellator 256

10 апреля на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (Коннектикут, США) пройдёт турнир промоутерской организации Bellator, озаглавленный первым четвертьфинальным поединком интригующего Гран-при в полутяжёлом весе. Действующий чемпион Райан Бэйдер проведёт рематч против экс-чемпиона UFC Лиоты Мачиды.

Бойцы впервые встретились друг с другом в клетке в августе 2012 года. Тот бой завершился уверенной победой Дракона, отправившего Райана в нокаут во втором раунде. Спустя почти десять лет Бэйдер имеет прекрасные шансы вернуть должок 42-летнему ветерану, проигравшему два предыдущих боя раздельным решением судей.

В турнире Bellator 256 выступит россиянка Диана Авсарагова (2-0-0) по прозвищу Пантера. Осетинская спортсменка провела по правилам ММА два поединка, получив впоследствии контракт с топовым американским промоушеном. В дебюте Диану поприветствует в октагоне более опытная оппонентка Тара Графф, бой с которой для представительницы клуба "Ахмат" станет настоящим дебютом в ММА. При всем уважении к предыдущим двум соперницам Пантеры…

AMC Fight Nights 100

10 апреля в столичных Лужниках пройдёт юбилейный ивент организации AMC Fight Nights. Сотое шоу возглавят два титульных боя. Чемпион в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв проведёт защиту пояса от казахстанца чеченского происхождения Гойти Дазаева.

В предыдущем бою Дмитрий Бикрёв отстаивал титул в поединке с Шамилем Амировым, по ходу встречи проигрывая дагестанцу. Но в третьем раунде Вольник нанёс удар коленом в голову чемпиона, когда тот касался канваса третьей точкой опоры. Первоначально удар признали легитимным, объявив новым чемпионом Амирова, но спустя несколько дней руководство промоушена приняло решение признать бой несостоявшимся, вернув пояс Деревяшке. Шамилю был гарантирован незамедлительный реванш, но тот решил попробовать себя в лёгком весе, став на AMC Fight Nights соперником Наримана Аббасова, бой с которым станет со-главным событием юбилейного ивента.

Из других поединков можно отметить встречу главной таджикской надежды Нурулло Алиева с москвичом Кириллом Крюковым и возвращение в клетку опытнейшего Акопа Степаняна, с которым клетку разделит малоизвестный костромич Роман Силагадзе.

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