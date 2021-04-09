Космонавт Роман Романенко раскроет секреты быта на орбите 12 апреля
Герой России проведёт стрим, в котором расскажет, можно ли в космосе пить газировку, как принять космический душ, зачем на МКС беговая дорожка и о многом другом.
Фото © Instagram.com/romanenkoru
12 апреля лётчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко проведёт в своём инстаграм-аккаунте стрим, посвящённый Дню космонавтики. Герой России, который провёл в космосе в общей сложности 333 дня, откровенно расскажет о жизни на орбите, а также о том, как проводится отбор в космонавты, как их готовят к перегрузкам, что происходит с телом человека во время пуска и посадки, и даже о том, куда исчезают мозоли на ногах у исследователей невесомости.
"Мне постоянно задают вопросы, как стать космонавтом, как организован быт на Международной космической станции, какие исследования проводят космонавты и как эксперименты на орбите помогают земной науке. 60-летие первого полёта человека в космос, юбилей подвига Гагарина — отличный повод рассказать о роли космоса в нашей жизни", — анонсирует Роман Романенко.
Зрители стрима также узнают, можно ли пить газировку, как принять космический душ, зачем на МКС беговая дорожка, а ещё о том, за что космонавты получают звание Героя России, что космос уже дал России и миру и почему развитие огромного количества сфер "земной" жизни зависит от результатов космических экспериментов. Начало трансляции — 12 апреля в 8:30 по московскому времени.
Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.
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