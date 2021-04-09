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Космонавт Роман Романенко раскроет секреты быта на орбите 12 апреля

Герой России проведёт стрим, в котором расскажет, можно ли в космосе пить газировку, как принять космический душ, зачем на МКС беговая дорожка и о многом другом.

9 апреля 2021, 12:33

Фото © Instagram.com/romanenkoru

12 апреля лётчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко проведёт в своём инстаграм-аккаунте стрим, посвящённый Дню космонавтики. Герой России, который провёл в космосе в общей сложности 333 дня, откровенно расскажет о жизни на орбите, а также о том, как проводится отбор в космонавты, как их готовят к перегрузкам, что происходит с телом человека во время пуска и посадки, и даже о том, куда исчезают мозоли на ногах у исследователей невесомости.

В День космонавтики на Дворцовом мосту в Петербурге появится лазерный портрет Гагарина

В День космонавтики на Дворцовом мосту в Петербурге появится лазерный портрет Гагарина

"Мне постоянно задают вопросы, как стать космонавтом, как организован быт на Международной космической станции, какие исследования проводят космонавты и как эксперименты на орбите помогают земной науке. 60-летие первого полёта человека в космос, юбилей подвига Гагарина — отличный повод рассказать о роли космоса в нашей жизни", — анонсирует Роман Романенко.

На сайте "Роскосмоса" появился раздел, посвящённый Юрию Гагарину

На сайте "Роскосмоса" появился раздел, посвящённый Юрию Гагарину

Зрители стрима также узнают, можно ли пить газировку, как принять космический душ, зачем на МКС беговая дорожка, а ещё о том, за что космонавты получают звание Героя России, что космос уже дал России и миру и почему развитие огромного количества сфер "земной" жизни зависит от результатов космических экспериментов. Начало трансляции — 12 апреля в 8:30 по московскому времени.

Путин посетит место приземления Гагарина 12 апреля

Путин посетит место приземления Гагарина 12 апреля

Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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