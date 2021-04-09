Путин посетит место приземления Гагарина 12 апреля
На месте посадки близ села Смелое в Энгельсском районе установлен 27-метровый обелиск, увенчанный ракетой.
Музейно-парковый комплекс на месте приземления Юрия Гагарина. Фото © engels-city.ru
Президент России Владимир Путин 12 апреля поедет в Энгельс, где посетит место приземления первого космонавта Юрия Гагарина и проведёт совещание о развитии космической отрасли. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"День космонавтики — это день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания", — проинформировал представитель Кремля.
Песков добавил, что совещание состоится в режиме видеоконференции. На нём будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России.
Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.
Ранее Лайф рассказал о том, кто виноват в смерти космонавта и любимца женщин Юрия Гагарина. Мало кто знает, что карьера первого космонавта Земли могла сложиться совершенно иначе.
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