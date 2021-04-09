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Путин посетит место приземления Гагарина 12 апреля

На месте посадки близ села Смелое в Энгельсском районе установлен 27-метровый обелиск, увенчанный ракетой.

9 апреля 2021, 10:18
<p>Музейно-парковый комплекс на месте приземления Юрия Гагарина. Фото ©<a href="https://www.engels-city.ru/posetit/54381-gagarin" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> engels-city.ru</a></p>

Музейно-парковый комплекс на месте приземления Юрия Гагарина. Фото © engels-city.ru

Президент России Владимир Путин 12 апреля поедет в Энгельс, где посетит место приземления первого космонавта Юрия Гагарина и проведёт совещание о развитии космической отрасли. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В День космонавтики на Дворцовом мосту в Петербурге появится лазерный портрет Гагарина

В День космонавтики на Дворцовом мосту в Петербурге появится лазерный портрет Гагарина

"День космонавтики — это день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания", — проинформировал представитель Кремля.

Песков добавил, что совещание состоится в режиме видеоконференции. На нём будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России.

На сайте "Роскосмоса" появился раздел, посвящённый Юрию Гагарину

На сайте "Роскосмоса" появился раздел, посвящённый Юрию Гагарину

Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

В Госдуме оценили идею сделать День космонавтики праздничным выходным

В Госдуме оценили идею сделать День космонавтики праздничным выходным

Ранее Лайф рассказал о том, кто виноват в смерти космонавта и любимца женщин Юрия Гагарина. Мало кто знает, что карьера первого космонавта Земли могла сложиться совершенно иначе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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