Путин посетит место приземления Гагарина 12 апреля

Президент России Владимир Путин 12 апреля поедет в Энгельс, где посетит место приземления первого космонавта Юрия Гагарина и проведёт совещание о развитии космической отрасли. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"День космонавтики — это день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания", — проинформировал представитель Кремля.

Песков добавил, что совещание состоится в режиме видеоконференции. На нём будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России.

Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Ранее Лайф рассказал о том, кто виноват в смерти космонавта и любимца женщин Юрия Гагарина. Мало кто знает, что карьера первого космонавта Земли могла сложиться совершенно иначе.

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