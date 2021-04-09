Британские букмекеры не верят, что Манижа на Евровидении займёт выше 15-го места
Победу российской певицы в конкурсе они оценивают лишь в 2,27%. Зато их любимица — 19-летняя Дестини Чукуньере из Мальты — закрепила успех на уровне 17%.
Фото © Instagram.com / manizha
Шансы на победу Манижи на Евровидении в Роттердаме составляют 2,27% — таков прогноз британских букмекеров. По их мнению, певица, которая представит на конкурсе песню Russian Woman, может претендовать лишь на 15-е место. Хотя несколько дней назад букмекеры прогнозировали, что российская участница выступит немного успешнее (14-е место), пишет РИА "Новости".
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Лидером букмекеров остаётся 19-летняя Дестини Чукуньере из Мальты с песней Je Me Casse. Шансы на её победу оцениваются аж в 17%.
Ранее организаторы Евровидения определили порядок выступления артистов в полуфиналах. Их будет два, и певица Манижа, представляющая Россию, выступит в первом из них под третьим номером.
Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Вместе с тем после отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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