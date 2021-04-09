Британские букмекеры не верят, что Манижа на Евровидении займёт выше 15-го места

Шансы на победу Манижи на Евровидении в Роттердаме составляют 2,27% — таков прогноз британских букмекеров. По их мнению, певица, которая представит на конкурсе песню Russian Woman, может претендовать лишь на 15-е место. Хотя несколько дней назад букмекеры прогнозировали, что российская участница выступит немного успешнее (14-е место), пишет РИА "Новости".