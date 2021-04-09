Кремль — о ситуации в Донбассе: Создаётся опасность полномасштабных боевых действий

Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная, идёт беспрецедентная эскалация напряжённости, и у Москвы это вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Динамика развития ситуации, динамика поведения украинской стороны в целом создаёт опасность полномасштабных боевых действий. Украина, судя по заявлениям, не отвергает полностью мыслей о силовом решении своих проблем с Юго-Востоком", — отметил Песков.

По его словам, накануне президент России Владимир Путин также разъяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что РФ вольна на своё усмотрение перемещать подразделения вооружённых сил по своей территории.

"Президент дал необходимые разъяснения. Первое — что мы вольны абсолютно передвигать наши вооружённые и любые подразделения по территории РФ на наше усмотрение. И второе — что, безусловно, сейчас Украина потенциально превращается в очень нестабильный регион, и любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный, опасный, взрывоопасный регион, предпринимает меры для обеспечения собственной безопасности", — добавил представитель Кремля.

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