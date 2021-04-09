Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Жестоко убивший 13-летнюю падчерицу рецидивист из Тверской области покончил с собой

По подозрению в расправе мужчину задержали в феврале, с тех пор он находился под следствием.

9 апреля 2021, 09:59
<p>Подозреваемый Никита С. Фото © LIFE</p>

Подозреваемый Никита С. Фото © LIFE

Житель Тверской области, подозреваемый в жестокой расправе над 13-летней падчерицей, покончил с собой. Никита С. свёл счёты с жизнью в СИЗО, где находился после задержания по подозрению в убийстве. Это произошло ещё 1 апреля, сообщил Лайфу источник.

Следственный комитет начал доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств его гибели, уточняет АиФ.

Показал, как убивал: Лайф публикует видео следственного эксперимента с устроившим поножовщину в Петербурге

Показал, как убивал: Лайф публикует видео следственного эксперимента с устроившим поножовщину в Петербурге

Напомним, в феврале текущего года в одной из квартир в городе Нелидове Тверской области обнаружили тело убитой 13-летней девочки, повешенное на гладильной доске. Как сообщил источник Лайфа, близкий к следствию, сначала погибшую душили. В жестокой расправе над девочкой заподозрили её отчима, который познакомился с матерью девочки в тюрьме, где женщина работала начальником канцелярии. Спустя сутки он был задержан в Твери.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Под Тверью задержанный за хулиганство напал с ножом на полицейских в патрульной машине

вчера в 09:39

Показал, как убивал: Лайф публикует видео следственного эксперимента с устроившим поножовщину в Петербурге

вчера в 23:36

Орал и кидался плиткой: неадеквата в одних трусах задержали в школе в Новороссийске — видео

сегодня в 10:52

"Я ей просто помогал": Двойник Баскова рассказал об отношениях с вдовой Булдакова

сегодня в 10:46

Песков назвал совпадением отставку двух губернаторов за последние несколько дней

сегодня в 10:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1