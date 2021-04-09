Жестоко убивший 13-летнюю падчерицу рецидивист из Тверской области покончил с собой
По подозрению в расправе мужчину задержали в феврале, с тех пор он находился под следствием.
Подозреваемый Никита С. Фото © LIFE
Житель Тверской области, подозреваемый в жестокой расправе над 13-летней падчерицей, покончил с собой. Никита С. свёл счёты с жизнью в СИЗО, где находился после задержания по подозрению в убийстве. Это произошло ещё 1 апреля, сообщил Лайфу источник.
Следственный комитет начал доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств его гибели, уточняет АиФ.
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Напомним, в феврале текущего года в одной из квартир в городе Нелидове Тверской области обнаружили тело убитой 13-летней девочки, повешенное на гладильной доске. Как сообщил источник Лайфа, близкий к следствию, сначала погибшую душили. В жестокой расправе над девочкой заподозрили её отчима, который познакомился с матерью девочки в тюрьме, где женщина работала начальником канцелярии. Спустя сутки он был задержан в Твери.
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