Жестоко убивший 13-летнюю падчерицу рецидивист из Тверской области покончил с собой

Житель Тверской области, подозреваемый в жестокой расправе над 13-летней падчерицей, покончил с собой. Никита С. свёл счёты с жизнью в СИЗО, где находился после задержания по подозрению в убийстве. Это произошло ещё 1 апреля, сообщил Лайфу источник.

Напомним, в феврале текущего года в одной из квартир в городе Нелидове Тверской области обнаружили тело убитой 13-летней девочки, повешенное на гладильной доске. Как сообщил источник Лайфа, близкий к следствию, сначала погибшую душили. В жестокой расправе над девочкой заподозрили её отчима, который познакомился с матерью девочки в тюрьме, где женщина работала начальником канцелярии. Спустя сутки он был задержан в Твери.