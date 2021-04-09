Зеленский опубликовал фото на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев в Донбассе
Глава Незалежной находится в регионе с рабочей поездкой уже вторые сутки.
Фото © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Донбасса и рассказал, где проводит своё второе утро в регионе.
"Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро", — написал Зеленский в "Инстаграме".
Президент в чёрном спортивном костюме находится на фоне заброшенного промышленного здания с выбитыми стёклами и ржавых брусьев. Занимался ли он спортом, глава государства не уточнил.
Напомним, накануне Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения.
Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о широкомасштабной войне на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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