Зеленский опубликовал фото на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Донбасса и рассказал, где проводит своё второе утро в регионе.

"Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро", — написал Зеленский в "Инстаграме".

Президент в чёрном спортивном костюме находится на фоне заброшенного промышленного здания с выбитыми стёклами и ржавых брусьев. Занимался ли он спортом, глава государства не уточнил.

Напомним, накануне Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения.

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