Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Зеленский опубликовал фото на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев в Донбассе

Глава Незалежной находится в регионе с рабочей поездкой уже вторые сутки.

9 апреля 2021, 07:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNbpFg5hT7p/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Донбасса и рассказал, где проводит своё второе утро в регионе.

"Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро", написал Зеленский в "Инстаграме".

На позициях Украины в Донбассе после визита Зеленского заметили флаг вермахта

На позициях Украины в Донбассе после визита Зеленского заметили флаг вермахта

Президент в чёрном спортивном костюме находится на фоне заброшенного промышленного здания с выбитыми стёклами и ржавых брусьев. Занимался ли он спортом, глава государства не уточнил.

Напомним, накануне Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения.

"Превращается в политика войны": Политологи оценили поездку Зеленского в Донбасс

"Превращается в политика войны": Политологи оценили поездку Зеленского в Донбасс

Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о широкомасштабной войне на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Президент Латвии попал в аварию, а виноваты его же телохранители

вчера в 20:59

Пушков назвал грубой ошибкой заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

сегодня в 07:14

"Создают ложные иллюзии": В Госдуме оценили сообщения об отправке военных кораблей США в Чёрное море

сегодня в 06:34

Ракета с пилотируемым кораблём "Ю. А. Гагарин" стартовала с космодрома Байконур

сегодня в 07:45

Девушка рассмешила TikTok, показав, что стало с её безумно красивым парнем за полтора года отношений

сегодня в 07:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1