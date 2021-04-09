На позициях Украины в Донбассе после визита Зеленского заметили флаг вермахта

В ДНР выразили надежду, что глава МИД Польши Збигнев Рау, совершающий визит в Киев в качестве представителя одной из стран, наиболее пострадавших от рук нацистов во время Второй мировой войны, даст оценку подобным действиям украинских военных. В Народной милиции добавили, что это не первый подобный случай в зоне конфликта. Отмечается, что украинские силовики "вывешивали аналогичную символику в этом же районе в преддверии празднования Дня Победы в 2019 году". Тогда командование ВСУ никак не отреагировало на инцидент.