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На позициях Украины в Донбассе после визита Зеленского заметили флаг вермахта

В ДНР заявили, что это не первый подобный инцидент, такое же полотнище вывешивали там в преддверии празднования Дня Победы в 2019 году.

9 апреля 2021, 00:02
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

На одной из позиций украинской армии в Донбассе, которую в четверг, 8 апреля, посещал президент Украины Владимир Зеленский, заметили флаг нацистской Германии. Представители Народной милиции ДНР сняли на видео висящий красный флаг со свастикой.

"На всех позициях, которые посещал Верховный главнокомандующий ВСУ, развешены приветственные лозунги и флаги", — отметили в ДНР.

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В ДНР выразили надежду, что глава МИД Польши Збигнев Рау, совершающий визит в Киев в качестве представителя одной из стран, наиболее пострадавших от рук нацистов во время Второй мировой войны, даст оценку подобным действиям украинских военных. В Народной милиции добавили, что это не первый подобный случай в зоне конфликта. Отмечается, что украинские силовики "вывешивали аналогичную символику в этом же районе в преддверии празднования Дня Победы в 2019 году". Тогда командование ВСУ никак не отреагировало на инцидент.

Напомним, накануне Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения. Политологи, оценивая этот визит Зеленского в Донбасс, заявили, что он "превращается в политика войны".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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