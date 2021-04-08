В Египте обнаружили огромный затерянный город возрастом более 3000 лет

Группа учёных-египтологов обнаружила потерянный город, который был основан примерно 3500 лет назад. Его нашли под песками Луксора в Верхнем Египте. Учёные предполагают, что он был основан фараоном Аменхотепом III. Ранее "золотой город" являлся крупнейшим административным центром региона.

"Открытие затерянного города не только даёт нам редкую возможность увидеть то, как жили древние египтяне в то время, когда страна была на пике своего процветания, но и поможет нам пролить свет на одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну", — рассказала изданию Al Balad профессор-египтолог из Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан.

Фото © Facebook / Dr. Zahi Hawass

Al Balad пишет, что раскопки начались ещё в 2020 году. Учёные искали посмертный храм Тутанхамона, но обнаружили город. Дома в нём были сделаны из сырцового кирпича. Интересно, что здания остались почти целыми, в некоторых даже утварь сохранилась, "как будто жители просто ушли, оставив всё на своих местах".

Ранее группа американских и египетских археологов обнаружила, возможно, самую старую в мире пивоварню. Её нашли во время раскопок на территории древнего города Абидос, который расположен в 450 километрах от Каира.

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