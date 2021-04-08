Москвичей предупредили о скачке атмосферного давления
Меняться оно начнёт уже сегодня, изменения затронут пятницу и субботу. Метеорологи объясняют это приходом "антициклональной погоды" после южного циклона.
Фото © ТАСС / EPA
Жителей Москвы в пятницу, 9 апреля, ожидает скачок атмосферного давления. Показатели повысятся на 15–18 мм ртутного столба по сравнению с четвергом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Нормой атмосферного давления для российской столицы является 748 мм ртутного столба.
"Начинает расти давление, причём очень интенсивно. Давление в пятницу повысится на 15–18 мм ртутного столба по сравнению с четвергом и продолжит расти до субботы-воскресенья", — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.
Как отметил Вильфанд, к выходным атмосферное давление вырастет до 760 мм ртутного столба, а в четверг оно составляло около 735 мм. По мнению специалиста, это связано с тем, что после южного циклона наступает период антициклональной погоды в Москве.
Ранее Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдёт "печальная" погода. Он также предупредил россиян об "опасном" солнце в мае.
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