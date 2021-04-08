Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Москвичей предупредили о скачке атмосферного давления

Меняться оно начнёт уже сегодня, изменения затронут пятницу и субботу. Метеорологи объясняют это приходом "антициклональной погоды" после южного циклона.

8 апреля 2021, 23:12
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Жителей Москвы в пятницу, 9 апреля, ожидает скачок атмосферного давления. Показатели повысятся на 15–18 мм ртутного столба по сравнению с четвергом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Нормой атмосферного давления для российской столицы является 748 мм ртутного столба.

"Начинает расти давление, причём очень интенсивно. Давление в пятницу повысится на 15–18 мм ртутного столба по сравнению с четвергом и продолжит расти до субботы-воскресенья", — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Москвичам на выходные пообещали "супервесну"

Москвичам на выходные пообещали "супервесну"

Как отметил Вильфанд, к выходным атмосферное давление вырастет до 760 мм ртутного столба, а в четверг оно составляло около 735 мм. По мнению специалиста, это связано с тем, что после южного циклона наступает период антициклональной погоды в Москве.

Ранее Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдёт "печальная" погода. Он также предупредил россиян об "опасном" солнце в мае.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Шестиклассник из Москвы украл у родителей три миллиона рублей и уехал с друзьями в Екатеринбург

вчера в 17:18

Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдёт "печальная" погода

вчера в 11:31

Водитель Infinity протаранил две машины, а потом устроил искромётную езду на трёх колёсах — видео

вчера в 20:22

"Сатанинские" кроссовки решено изъять из продажи и вернуть покупателям деньги

сегодня в 00:18

На позициях Украины в Донбассе после визита Зеленского заметили флаг вермахта

сегодня в 00:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1