Матвиенко заявила, что Россия раньше многих стран может вступить в "новое, постковидное время"

Россия выходит из пандемии коронавируса с меньшими издержками и потерями, нежели большинство других стран. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что ни одно государство не встретило пандемию полностью во всеоружии.

"Сегодня мы можем обоснованно заявить, что отечественная система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом... Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства", — отметила спикер Совфеда в статье, опубликованной на сайте "Парламентской газеты".

Матвиенко добавила, что этого результата удалось добиться благодаря своевременному осуществлению санитарно-эпидемиологических мер, слаженной работе органов власти всех уровней, а также высокой степени консолидации российского общества. Особо была отмечена работа врачей и волонтёров.

По мнению спикера Совфеда, РФ избавится от большинства коронавирусных ограничений раньше многих других стран и сможет вступить в "новое, постковидное время". Это связано с тем, что постоянно растёт количество желающих сделать прививку от коронавируса.

"Ещё раз в этой связи с удовлетворением и благодарностью хочу отметить особое осознанное гражданское поведение россиян", — подчеркнула Матвиенко.

Она заметила, что Россия по праву гордится тем, что именно в ней создана первая в мире эффективная вакцина от коронавируса "Спутник V", а также разработаны и введены в гражданский оборот другие препараты для профилактики инфекции.

Ранее Матвиенко посоветовала россиянам планировать отпуск внутри страны. Она напомнила, что из-за ситуации с ковидом побывать в Европе или других государствах будет по-прежнему сложно.

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