Зеленский в ближайшее время посетит Париж и встретится с Макроном
Лидеры двух стран планируют обсудить "наращивание российской военной мощи" в Донбассе.
Фото © ТАСС / Gao Jing / Xinhua
Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени посетит Париж, где встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил посол Франции в Незалежной Этьен де Понсен.
"Основная цель визита — встретиться с Макроном один на один", — сказал де Понсен в интервью изданию "Киев Пост".
Зеленский и Макрон планируют обсудить "наращивание российской военной мощи" в Донбассе, а также прогресс продвижения демократических реформ на Украине.
По словам де Понсена, Париж обеспокоен ситуацией на востоке Незалежной и считает, что она отличается от той, которая была в прошлые годы. Посол уточнил, что поездка может состояться уже в конце следующей недели, однако официальных подтверждений нет.
Напомним, сейчас Владимир Зеленский находится в Донбассе с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.
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