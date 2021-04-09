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Зеленский в ближайшее время посетит Париж и встретится с Макроном

Лидеры двух стран планируют обсудить "наращивание российской военной мощи" в Донбассе.

9 апреля 2021, 12:23
<p>Фото © ТАСС / Gao Jing / Xinhua</p>

Фото © ТАСС / Gao Jing / Xinhua

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени посетит Париж, где встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил посол Франции в Незалежной Этьен де Понсен.

"Основная цель визита — встретиться с Макроном один на один", — сказал де Понсен в интервью изданию "Киев Пост".

Зеленский и Макрон планируют обсудить "наращивание российской военной мощи" в Донбассе, а также прогресс продвижения демократических реформ на Украине.

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По словам де Понсена, Париж обеспокоен ситуацией на востоке Незалежной и считает, что она отличается от той, которая была в прошлые годы. Посол уточнил, что поездка может состояться уже в конце следующей недели, однако официальных подтверждений нет.

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Напомним, сейчас Владимир Зеленский находится в Донбассе с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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