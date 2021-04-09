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Мишустин призвал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в РФ

Глава кабмина отметил, что сейчас специалисты проверяют действие российских вакцин против малоизученных вариантов вируса.

9 апреля 2021, 12:16
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал снизить риски ввоза в Россию новых малоизученных штаммов коронавируса. Об этом он сообщил во время совещания по вопросам производства и обращения вакцин от CoViD-19.

"Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса", — сказал глава кабмина.

Новые штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Новые штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Мишустин также отметил, что российские специалисты проверяют действие вакцин РФ против новых вариантов вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявлении в России неопознанных коронавирусов-мутантов. Она также сообщила о случаях "британской" и "южноафриканской" вариаций ковида.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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