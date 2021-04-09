Мишустин призвал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал снизить риски ввоза в Россию новых малоизученных штаммов коронавируса. Об этом он сообщил во время совещания по вопросам производства и обращения вакцин от CoViD-19.

"Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса", — сказал глава кабмина.

Мишустин также отметил, что российские специалисты проверяют действие вакцин РФ против новых вариантов вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявлении в России неопознанных коронавирусов-мутантов. Она также сообщила о случаях "британской" и "южноафриканской" вариаций ковида.

Авторы