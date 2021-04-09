Петербуржцам рассказали, когда в город может прийти третья волна коронавируса

Третья волна коронавируса может прийти в Санкт-Петербург уже в конце апреля. Такие прогнозы озвучили вице-губернатор Олег Эргашев и директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, иммунолог, академик РАН Арег Тотолян. При этом они уверены, что её можно предотвратить благодаря активной вакцинации.

"Прогноз — дело неэффективное. Но давайте смотреть, как складывается ситуация в других странах. Во Франции, Германии, Италии — у них идёт третья волна. Я это связываю с тем, что они не успели создать популяционный иммунитет. Мы примерно на месяц отстаём. Поэтому я и призываю успеть создать иммунную прослойку. Цифра почти в 500 тысяч провакцинированных [в Петербурге] может защитить", — цитирует Эргашева газета "Петербургский дневник".

Арег Тотолян также заявил, что сейчас "болеет вся Европа" и то, придёт ли в Петербург третья волна коронавируса, напрямую зависит от того, насколько активно горожане будут делать прививки.

На данный момент вакцину получило уже 432 606 жителей Петербурга, из них 308 784 — обе дозы препарата. В Северной столице открыты 134 пункта вакцинации, 107 — в городских медучреждениях, шесть в федеральных, 21 в частных, также работают 20 выездных прививочных бригад.

А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что третьей волны коронавирусной инфекции в России не будет только в том случае, если будут соблюдаться все правила профилактики. В Кремле же считают, что сейчас ситуация с ковидом остаётся позитивной, однако угроза новой вспышки заболевания всё же сохраняется.

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