Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии: Битаров досрочно покинул пост

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с Сергеем Меняйло, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания. Указ о назначении уже подписан и опубликован на сайте Кремля. Сергей Меняйло, который ранее занимал пост полпреда президента в Сибири, заверил, что готов к работе, и поблагодарил президента за оказанное доверие.

Предыдущий глава республики Вячеслав Битаров возглавлял регион с 29 февраля 2016 года, когда президент России Владимир Путин назначил его в качестве врио. В сентябре того года его избрали главой Северной Осетии — Алании сроком на пять лет.

Сергей Меняйло — российский военный и политик. Родился в городе Алагире (Северо-Осетинская АССР). С июля 2016 года занимал должность полпреда президента в Сибирском ФО. В прошлом — губернатор Севастополя, вице-адмирал запаса Вооружённых сил РФ, а с 2009 по 2011 год — заместитель командующего Черноморским флотом. Принимал активное участие в разрешении конфликта в Южной Осетии в 2008 году. На момент присоединения Крыма к России Меняйло руководил государственным предприятием "Крымские морские порты", которое выступало как субъект хозяйственной деятельности на акватории пяти портов в Крыму.

Награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (18 августа 2008 года), орденом Александра Невского (20 апреля 2014 года), орденом "За военные заслуги", медалью "За боевые заслуги", именным оружием.

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