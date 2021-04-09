Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии: Битаров досрочно покинул пост
Сергей Меняйло ранее занимал пост полпреда президента в Сибири. А на какую работу переходит Вячеслав Битаров, пока не известно.
Вячеслав Битаров (слева) и Сергей Меняйло.
Фото © ТАСС / Алексей Кушниренко
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с Сергеем Меняйло, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания. Указ о назначении уже подписан и опубликован на сайте Кремля. Сергей Меняйло, который ранее занимал пост полпреда президента в Сибири, заверил, что готов к работе, и поблагодарил президента за оказанное доверие.
Предыдущий глава республики Вячеслав Битаров возглавлял регион с 29 февраля 2016 года, когда президент России Владимир Путин назначил его в качестве врио. В сентябре того года его избрали главой Северной Осетии — Алании сроком на пять лет.
Сергей Меняйло — российский военный и политик. Родился в городе Алагире (Северо-Осетинская АССР). С июля 2016 года занимал должность полпреда президента в Сибирском ФО. В прошлом — губернатор Севастополя, вице-адмирал запаса Вооружённых сил РФ, а с 2009 по 2011 год — заместитель командующего Черноморским флотом. Принимал активное участие в разрешении конфликта в Южной Осетии в 2008 году. На момент присоединения Крыма к России Меняйло руководил государственным предприятием "Крымские морские порты", которое выступало как субъект хозяйственной деятельности на акватории пяти портов в Крыму.
Награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (18 августа 2008 года), орденом Александра Невского (20 апреля 2014 года), орденом "За военные заслуги", медалью "За боевые заслуги", именным оружием.
Ранее мы сообщали, что на этой неделе свои посты покинули главы двух регионов — и оба по собственному желанию. 7 апреля в отставку ушёл глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, который занимал этот пост с 2007 года. А 8 апреля объявил о своей отставке губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавлявший регион более 16 лет. В то же время в Северной Осетии опровергли слухи об отставке главы республики Вячеслава Битарова, которые ранее появились в СМИ.
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