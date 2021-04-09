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Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии: Битаров досрочно покинул пост

Сергей Меняйло ранее занимал пост полпреда президента в Сибири. А на какую работу переходит Вячеслав Битаров, пока не известно.

9 апреля 2021, 11:53
<p>Вячеслав Битаров (слева) и Сергей Меняйло.</p><p>Фото © ТАСС / Алексей Кушниренко</p>

Вячеслав Битаров (слева) и Сергей Меняйло.

Фото © ТАСС / Алексей Кушниренко

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с Сергеем Меняйло, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания. Указ о назначении уже подписан и опубликован на сайте Кремля. Сергей Меняйло, который ранее занимал пост полпреда президента в Сибири, заверил, что готов к работе, и поблагодарил президента за оказанное доверие.

Предыдущий глава республики Вячеслав Битаров возглавлял регион с 29 февраля 2016 года, когда президент России Владимир Путин назначил его в качестве врио. В сентябре того года его избрали главой Северной Осетии — Алании сроком на пять лет.

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Сергей Меняйло — российский военный и политик. Родился в городе Алагире (Северо-Осетинская АССР). С июля 2016 года занимал должность полпреда президента в Сибирском ФО. В прошлом — губернатор Севастополя, вице-адмирал запаса Вооружённых сил РФ, а с 2009 по 2011 год — заместитель командующего Черноморским флотом. Принимал активное участие в разрешении конфликта в Южной Осетии в 2008 году. На момент присоединения Крыма к России Меняйло руководил государственным предприятием "Крымские морские порты", которое выступало как субъект хозяйственной деятельности на акватории пяти портов в Крыму.

Награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (18 августа 2008 года), орденом Александра Невского (20 апреля 2014 года), орденом "За военные заслуги", медалью "За боевые заслуги", именным оружием.

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Ранее мы сообщали, что на этой неделе свои посты покинули главы двух регионов — и оба по собственному желанию. 7 апреля в отставку ушёл глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, который занимал этот пост с 2007 года. А 8 апреля объявил о своей отставке губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавлявший регион более 16 лет. В то же время в Северной Осетии опровергли слухи об отставке главы республики Вячеслава Битарова, которые ранее появились в СМИ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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