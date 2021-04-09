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Песков назвал совпадением отставку двух губернаторов за последние несколько дней

Перед уходом главы регионов информируют о своих решениях АП, отметил представитель Кремля.

9 апреля 2021, 10:34
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Отставка двух российских губернаторов за эту неделю — это обычное совпадение. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они информируют о своих решениях, то есть определённые консультации с Администрацией Президента ведутся", — ответил Песков на вопрос, насколько неожиданными для Кремля являются кадровые перестановки в регионах.

Песков: Путин при выборе губернаторов исходит из критериев их эффективности

Песков: Путин при выборе губернаторов исходит из критериев их эффективности

При этом касательно того факта, что данные увольнения происходят примерно в одно время, представитель Кремля сказал, что "просто так совпадает".

Ранее мы сообщали, что на этой неделе свои посты покинули главы двух регионов, и оба по собственному желанию. 7 апреля в отставку ушёл глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, который занимал этот пост с 2007 года. А 8 апреля объявил о своей отставке губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавлявший регион более 16 лет. В то же время в Северной Осетии опровергли слухи об отставке главы республики Вячеслава Битарова, которые ранее появились в СМИ.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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