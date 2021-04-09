Песков назвал совпадением отставку двух губернаторов за последние несколько дней

Отставка двух российских губернаторов за эту неделю — это обычное совпадение. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они информируют о своих решениях, то есть определённые консультации с Администрацией Президента ведутся", — ответил Песков на вопрос, насколько неожиданными для Кремля являются кадровые перестановки в регионах.

При этом касательно того факта, что данные увольнения происходят примерно в одно время, представитель Кремля сказал, что "просто так совпадает".

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