Песков: Путин при выборе губернаторов исходит из критериев их эффективности
На место ушедшего в отставку чиновника может быть назначен человек, представляющий любую партию.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
При выборе губернаторов регионов России президент страны Владимир Путин ориентируется на критерии их эффективности. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя назначение представителя партии КПРФ Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области.
"Единая Россия", как партия власти, продолжает оставаться опорой президента, но при выборе губернаторов президент исходит из критериев эффективности того или иного человека", — сказал Песков.
По мнению Путина, опыт и квалификация Русских позволит ему продолжить развитие региона.
Напомним, Сергей Морозов объявил об отставке накануне и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять её. Своё решение он объяснил намерением баллотироваться в Госдуму.
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