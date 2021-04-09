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Песков объяснил, почему в России нет ажиотажного спроса на вакцинацию от ковида

При этом, по его словам, поставки препаратов в регионы осуществляются ритмично, дефицита нет.

9 апреля 2021, 10:19

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему в России нет ажиотажного спроса на вакцинацию против ковида, хотя в регионах нет дефицита препаратов.

"У нас нет ажиотажного спроса... Интерес населения к вакцине, понимание целесообразности вакцинирования растёт постепенно, но растёт — динамика есть. У нас не скачкообразный интерес, а постепенный. Наверное, это наша особенность", отметил представитель Кремля.

Новые штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Новые штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Песков также назвал уникальной ситуацию, сложившуюся в России: благодаря грамотным мерам предосторожности в стране очень большой уровень иммунизации в больших городах.

Названы регионы, где заболеваемость ковидом превышает среднюю по России

Названы регионы, где заболеваемость ковидом превышает среднюю по России

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю россиян, имеющих иммунитет к ковиду. Средняя цифра по стране — до 40%. При этом в Москве она чуть выше — 43–44%. При этом Попова также напомнила, что лучший способ сохранить здоровье и защитить себя — это вакцинация, поскольку никто не знает, как будет протекать заболевание после инфицирования.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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