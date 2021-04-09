Диетолог назвала заболевания, которые можно определить по запаху

Кожа — это глобальный фильтр, через который человеческий организм выводит ненужные ему вещества, поэтому состояние дермы может многое рассказать о здоровье её обладателя. В частности, на наличие физических патологий указывает специфический запах, исходящий от кожных покровов. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.

По её словам, при нарушении метаболизма на клеточном уровне и на уровне органов кожа всегда даст знать о том, что существует некая "поломка" в системе организма.

"Например, при нарушении метаболизма, связанного с накопительством токсических веществ кетопродуктов, то есть тех, которые закисляют организм, кожа может иметь специфический запах кислого. Так организм будет сигнализировать о том, что фильтрация этих кислых продуктов в нём нарушена", — пояснила Лазуренко.

В частности, подобный запах может появиться в случае, если человек употребляет большое количество белковой пищи или жирной пищи, уточнила специалист. Также необычный запах дермы может свидетельствовать о развитии сахарного диабета, предупредила диетолог.

"Мы чувствуем специфический кисло-сладкий запах, который сигнализирует о том, что идут распадные процессы, связанные с нарушением углеводного обмена", — отметила Лазуренко.

В то же время врач подчеркнула, что важным фактором является и внешний вид кожи. Так, в нормальном состоянии она имеет ровную структуру, на ней отсутствует акне. А если высыпания всё же появились, то по месту их локализации можно определить, каким именно органам и системам организма следует уделить особое внимание. Например, если воспалительные элементы находятся на нижней части лица, в частности на подбородке, то не будет лишним проверить желудочно-кишечный тракт. Если же они локализуются в нижнечелюстной области лица, то лучше провести диагностику половых гормонов, уточнила Лазуренко.

Как добавила специалист, существует и такой специфический показатель, как изменение кожного рисунка.

"Так, при инсулинорезистентности в области сгибов на локтях и на коленях можно увидеть специфические изменения, окрашивания кожного покрова. Он становится более тёмным и более грубым на ощупь", — указала врач.

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