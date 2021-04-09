МИД РФ: Гипотетическое вступление Украины в НАТО угрожает её государственности
Российская сторона в очередной раз призвала киевские власти проявить ответственный подход к решению конфликта в Донбассе.
В российском МИД рассказали, чем грозит гипотетическое вступление Украины в НАТО. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны и к необратимым последствиям для украинской государственности.
"Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир на Украину, но, напротив, приведёт к масштабной эскалации ситуации на Юго-Востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", — заявила она на брифинге в пятницу.
Представитель МИД в очередной раз призвала киевские власти проявить ответственный подход к решению конфликта в Донбассе и заняться наконец выполнением своих обязательств, предусмотренных Минскими соглашениями.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.
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