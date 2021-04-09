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Профессор МГТУ им. Баумана умер прямо на рабочем месте

Коллеги обнаружили Мельникова в бессознательном состоянии на полу в коридоре учебного заведения. К сожалению, приехавшие медики не смогли спасти педагога.

9 апреля 2021, 08:55
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов </p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В здании МГТУ имени Баумана найден мёртвым 73-летний профессор Олег Мельников. Как сообщает агентство городских новостей "Москва", во время перерыва между занятиями у мужчины случился сердечный приступ, спасти его не удалось.

"Вчера во время перерыва профессору стало плохо, внезапный сердечный приступ. Вызвали медслужбу, но, к сожалению, спасти человека не удалось", — уточнила сотрудница вуза Марина Добринец.

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Отмечается, что трагедия произошла утром 8 апреля. Коллеги обнаружили Мельникова в бессознательном состоянии на полу в коридоре учебного заведения. В настоящее время правоохранители устанавливают точные причины смерти профессора.

Добавим, что доктор экономических наук, профессор Олег Мельников являлся почётным работником высшего профессионального образования России. В МГТУ имени Баумана он работал на кафедре предпринимательства и внешнеэкономической деятельности.

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Ранее Лайф писал, что в Москве был найден мёртвым пропавший ещё в марте заслуженный учитель России, автор школьных учебников по алгебре Юрий Дудницын. Тело 82-летнего педагога обнаружили в квартире после того, как соседи пожаловались на подозрительный запах оттуда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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