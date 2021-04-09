"Высокие технологии из подручных средств": Глава Бурятии показал, как выходил на связь с Мишустиным

Губернатору Бурятии Алексею Цыденову пришлось выкручиваться и изобретать "высокие технологии", чтобы принять участие в онлайн-совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом политик рассказал на своей странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / tsydenov_aleksey

"Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо", — написал глава республики.

Для того чтобы выйти на связь в четыре утра по камчатскому времени, Цыденов построил в гостиничном номере конструкцию из стула и портфеля, между которыми повесил планшет.

Отметим, что пользователи Сети оценили изобретение главы Бурятии и похвалили его за отменную самоиронию. "Молодец, Алексей Самбуевич! Так держать!", "Чувство юмора у вас на пять!" — написали в комментариях фолловеры.

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