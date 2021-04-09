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"Высокие технологии из подручных средств": Глава Бурятии показал, как выходил на связь с Мишустиным

Порой чиновникам приходится участвовать в совещаниях с главой кабмина прямо из гостиничного номера в четыре часа утра.

9 апреля 2021, 08:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNaeoNIM9RV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tsydenov_aleksey</a></p>

Фото © Instagram / tsydenov_aleksey

Губернатору Бурятии Алексею Цыденову пришлось выкручиваться и изобретать "высокие технологии", чтобы принять участие в онлайн-совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом политик рассказал на своей странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / tsydenov_aleksey

Фото © Instagram / tsydenov_aleksey

"Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо", — написал глава республики.

Для того чтобы выйти на связь в четыре утра по камчатскому времени, Цыденов построил в гостиничном номере конструкцию из стула и портфеля, между которыми повесил планшет.

Отметим, что пользователи Сети оценили изобретение главы Бурятии и похвалили его за отменную самоиронию. "Молодец, Алексей Самбуевич! Так держать!", "Чувство юмора у вас на пять!" — написали в комментариях фолловеры.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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