Бурный поток со снегом, льдом и брёвнами: очевидцы засняли эпичное вскрытие реки в Алтайском крае
Вода стремительно направилась прямо в сторону города и даже дошла до отеля. Однако о пострадавших или причинённом ущербе не сообщается.
Фото © VK / "Курорт22 – Любимая Белокуриха"
Бурный поток со снегом, льдом и брёвнами: очевидцы засняли эпичное вскрытие реки в Алтайском крае. Видео © VK / Газета "Наш город Заринск"
На реке Белокурихе в Алтайском крае началось вскрытие льда, большая масса воды вместе со льдом и лесным мусором сошла прямиком с гор. Очевидцы смогли снять на камеру ледоход и поделились эпичным видео.
"Реку словно прорвало, бурный поток воды и снега с крутящимися в нём бревнами устремился в сторону города", — сказано в группе "Курорт22 — любимая Белокуриха" в социальной сети "ВКонтакте".
Инцидент произошёл вечером 8 апреля. Очевидцы сняли ледоход на терренкуре "Старая мельница" по пути к отелю "На камушках". Спустя некоторое время вода дошла и до самого отеля.
К данному моменту река уже успокоилась и такого течения нет. О пострадавших или причинённом ущербе не сообщается.
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