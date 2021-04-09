Бурный поток со снегом, льдом и брёвнами: очевидцы засняли эпичное вскрытие реки в Алтайском крае. Видео © VK / Газета "Наш город Заринск"

На реке Белокурихе в Алтайском крае началось вскрытие льда, большая масса воды вместе со льдом и лесным мусором сошла прямиком с гор. Очевидцы смогли снять на камеру ледоход и поделились эпичным видео.

"Реку словно прорвало, бурный поток воды и снега с крутящимися в нём бревнами устремился в сторону города", — сказано в группе "Курорт22 — любимая Белокуриха" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл вечером 8 апреля. Очевидцы сняли ледоход на терренкуре "Старая мельница" по пути к отелю "На камушках". Спустя некоторое время вода дошла и до самого отеля.

К данному моменту река уже успокоилась и такого течения нет. О пострадавших или причинённом ущербе не сообщается.

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