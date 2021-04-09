В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи — видео
Ранее глава СКР поручил проверить информацию о том, что некие люди находятся в доме кутюрье и, как предполагается, намерены завладеть его имуществом.
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи. Видео © "Звезда"
В особняк 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева приехали следователи. Об этом сообщает "Звезда" и публикует видео с места. Вероятно, визит правоохранителей связан с поручением главы СКР Александра Бастрыкина проверить информацию о том, что некие люди находятся в доме кутюрье и, как предполагается, намерены завладеть его имуществом.
Напомним, в последнее время в "Тиктоке" начали появляться странные видео. На кадрах представлен особняк знаменитости, а вокруг прикованного к инвалидной коляске модельера кружились никому не известные люди. Женщина по имени Галина снимала ролики с участием кутюрье, показывая все неприглядные стороны жизни звезды. На них Вячеслав Михайлович продолжал улыбаться, но вид у него был потерянный, он не отвечал на вопросы, а если и говорил, то неразборчиво и бессвязно.
СМИ считают, что эти "доброжелатели" используют пожилого кутюрье для личного обогащения и, возможно, хотят завладеть его имуществом.
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