В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи — видео

В особняк 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева приехали следователи. Об этом сообщает "Звезда" и публикует видео с места. Вероятно, визит правоохранителей связан с поручением главы СКР Александра Бастрыкина проверить информацию о том, что некие люди находятся в доме кутюрье и, как предполагается, намерены завладеть его имуществом.

Напомним, в последнее время в "Тиктоке" начали появляться странные видео. На кадрах представлен особняк знаменитости, а вокруг прикованного к инвалидной коляске модельера кружились никому не известные люди. Женщина по имени Галина снимала ролики с участием кутюрье, показывая все неприглядные стороны жизни звезды. На них Вячеслав Михайлович продолжал улыбаться, но вид у него был потерянный, он не отвечал на вопросы, а если и говорил, то неразборчиво и бессвязно.