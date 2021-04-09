Одиноки и чертовски богаты: Forbes составил список российских миллиардеров-холостяков

В погоне за бизнес-идеями некоторые миллиардеры так и не успели обзавестись спутницей жизни. Журнал Forbes опубликовал список богатейших российских мужчин, которые находятся в поиске второй половинки.

Так, на первом месте расположился 36-летний основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров (17,2 миллиарда долларов). Отмечается, что ранее бизнесмен заявлял, что одним из правил долголетия является жизнь в одиночестве. Впрочем, возможно, Павел не собирался по-настоящему следовать этому кредо, а просто ещё не встретил ту самую.

Вторая строчка рейтинга досталась 56-летнему владельцу "Альфа-Групп" и инвестиционной компании LetterOne Holdings Михаилу Фридману (15,5 миллиарда долларов). У бизнесмена есть четверо детей, однако сейчас он находится в разводе. Тройку лидеров замыкает 54-летний экс-глава Чукотки и владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович (14,5 миллиарда долларов). У него семеро детей, и он по-прежнему холост.

Четвёртым в списке оказался бывший кандидат в президенты России, владелец инвестиционного фонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (11,4 миллиарда долларов). Добавим, что 55-летний предприниматель никогда не был женат. А депутат Госдумы Андрей Скоч (8,6 миллиарда долларов) разместился на пятом месте списка. У 55-летнего парламентария десять детей, однако в настоящий момент он не женат.

Также в список богатейших холостяков вошли такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, Сергей Гордеев, Аркадий Ротенберг, Дмитрий Рыболовлев и Александр Скоробогатько.

Ранее журнал Forbes назвал самых богатых умерших знаменитостей. Первые строчки рейтинга достались легендарному певцу и автору детских книг.

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