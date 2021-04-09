"В наш дом можно войти только по решению суда": Сбежавший с детьми в лес от ковида житель Приморья выгнал проверку из КДН

К Алексею Ивлеву из Приморского края, который увёл детей в лес из-за боязни коронавируса и глобальной чипизации, пришли с проверкой, чтобы посмотреть, как его дочь и двое сыновей живут после снятия с учёта комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Однако мужчина не пустил сотрудников на порог. Он объяснил Лайфу, почему поступил именно так.

"У меня появилась любимая женщина, а у детей скоро появится мать. Нас же сняли с учёта, к нам претензий не было никаких, мы жили спокойно. Сегодня я услышал стук в дверь. Подошёл удивлённо, а за дверью — сотрудники КДН и ЗП. Я им не открыл и сказал, что в наш дом можно войти только по решению суда", — рассказал нам Ивлев.

По словам Алексея, он обозначил свою позицию непрошеным гостям в достаточно твёрдой форме. Позднее мужчина позвонил в КДН, где ему сообщили, что к ним якобы приехали из Министерства образования и интересовались его семьёй. При этом Ивлеву подтвердили, что сняли его с учёта, но на контроле всё же оставили. Отец троих детей предположил, что визит инспекторов обусловлен исключительно их личной инициативой, чтобы "понаблюдать за семьёй как за подопытными кроликами". Мужчина добавил, что свой приход эти люди объяснили тем, что просто хотели посмотреть, как живут дети, но на вход в его дом "у них оснований нет никаких".

"При следующей попытке вторгнуться в моё жилище я просто напишу заявление в прокуратуру, жалобу на них. Поскольку у КДН нет законных оснований для этого. Мы сняты, и здесь им делать абсолютно нечего", — добавил Алексей.

Напомним, весной прошлого года Алексей Ивлев увёл детей в лес из-за боязни коронавируса, а также страха, вызванного теориями заговора. Он верил в чипизацию людей, создание генетического оружия и опасность сотовых сетей пятого поколения 5G. Младшие Ивлевы перестали получать и присылать домашние задания, а потом и не пришли на итоговую аттестацию. Когда семью не обнаружили по месту прописки, объявили всех в розыск. По словам мужчины, он опасался за здоровье детей. Органы опеки решили не ограничивать мужчину в родительских правах. Главным условием такого решения стало требование провести ремонт дома, в котором жила семья. Ранее Лайф сообщал, что Алексею уже вернули троих детей. А позднее мужчина признался, что "вряд ли стал бы повторять такой поход". Он также заявил, что теперь будет ответственнее планировать "отдых".

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