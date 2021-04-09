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ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

После совершения преступления двое исламистов планировали через Украину и Турцию уехать в Сирию.

9 апреля 2021, 08:26
<p>Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ</p>

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали двух сторонников террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, готовивших теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", — сообщили в ЦОС.

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

Указывается, что исламисты вели подготовку к нападению с использованием самодельных бомб. После теракта они планировали транзитом через Украину и Турцию сбежать в Сирию для вступления в террористическую организацию.

У задержанных изъяли компоненты для изготовления взрывного самодельного устройства и взрывчатые вещества. Также силовики обнаружили инструкции по производству бомб и переписку с эмиссарами международной террористической организации, где злоумышленники обсуждали и планировали теракты.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "Содействие террористической деятельности", "Пропаганда терроризма" и "Незаконное изготовление взрывных устройств". Решается вопрос о возбуждении дела.

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее — видео задержания боевика

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее — видео задержания боевика

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. При попытке задержания уроженец Центральной Азии, пытавшийся изготовить бомбу для взрыва на объекте топливно-энергетического комплекса, открыл огонь и был ликвидирован.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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