СМИ узнали стоимость автопарка Эдварда Била

Виновник ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил решил продать свои машины, чтобы собрать деньги для пострадавшей в аварии. Как узнал телеканал "360" , всего у пранкера семь машин.

Среди них — Bentley Continental GT Speed. Стоимость такой машины с пробегом начинается в районе трёх миллионов рублей. Porsche Panamera 4S, который по документам тоже зарегистрирован на блогера, стоит порядка двух миллионов. В коллекции пранкера BMW седьмой серии — его можно продать минимум за пять миллионов. За четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC блогер выручил бы 11,5 миллиона рублей, а за Mercedes Benz AMG GT 63 — 14,5 миллиона. Как ни странно, есть у Била и ВАЗ-21099.