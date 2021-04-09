СМИ узнали стоимость автопарка Эдварда Била
В коллекции блогера есть и Bentley с Porsche, и Lada.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
Виновник ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил решил продать свои машины, чтобы собрать деньги для пострадавшей в аварии. Как узнал телеканал "360", всего у пранкера семь машин.
Среди них — Bentley Continental GT Speed. Стоимость такой машины с пробегом начинается в районе трёх миллионов рублей. Porsche Panamera 4S, который по документам тоже зарегистрирован на блогера, стоит порядка двух миллионов. В коллекции пранкера BMW седьмой серии — его можно продать минимум за пять миллионов. За четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC блогер выручил бы 11,5 миллиона рублей, а за Mercedes Benz AMG GT 63 — 14,5 миллиона. Как ни странно, есть у Била и ВАЗ-21099.
Итоговая стоимость этих авто, по предварительным и самым скромным оценкам, составляет 37 миллионов рублей.
Как сообщал Лайф, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице, в её состоянии наметилась положительная динамика, и её уже перевели из реанимации.
В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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