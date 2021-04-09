Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле отреагировали на ситуацию со "Спутником V" в Словакии

По словам Дмитрия Пескова, данный случай нисколько не подрывает доверие к российской вакцине в странах Евросоюза.

9 апреля 2021, 10:34
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Сомнения Словакии вокруг российской вакцины против коронавируса "Спутник V" — это внутренние дискуссии, которые никак не касаются РФ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

"Что касается внутренних дискуссий, которые имеют место в Словакии, — это не наше дело. Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют заявки. Что называется, другим странам больше достанется", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

РФПИ начал переговоры с Германией о поставках российского "Спутника V"

РФПИ начал переговоры с Германией о поставках российского "Спутника V"

При этом Песков добавил, что в Кремле не согласны с тем, что данный инцидент подрывает доверие к российской вакцине "Спутник V" в странах Евросоюза.

Напомним, в Словакии усомнились в эффективности и безопасности прибывших в страну партий "Спутника V". Поводом для этого стал негативный отзыв на российскую вакцину, который опубликовало словацкое национальное управление по лекарственным средствам. На что в РФПИ попросили Правительство Словакии вернуть партию "Спутника V".

Экс-глава Еврокомиссии выступил за закупку вакцины "Спутник V"

Экс-глава Еврокомиссии выступил за закупку вакцины "Спутник V"

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1