В Кремле отреагировали на ситуацию со "Спутником V" в Словакии
По словам Дмитрия Пескова, данный случай нисколько не подрывает доверие к российской вакцине в странах Евросоюза.
Фото © ТАСС / Zuma
Сомнения Словакии вокруг российской вакцины против коронавируса "Спутник V" — это внутренние дискуссии, которые никак не касаются РФ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Что касается внутренних дискуссий, которые имеют место в Словакии, — это не наше дело. Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют заявки. Что называется, другим странам больше достанется", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
При этом Песков добавил, что в Кремле не согласны с тем, что данный инцидент подрывает доверие к российской вакцине "Спутник V" в странах Евросоюза.
Напомним, в Словакии усомнились в эффективности и безопасности прибывших в страну партий "Спутника V". Поводом для этого стал негативный отзыв на российскую вакцину, который опубликовало словацкое национальное управление по лекарственным средствам. На что в РФПИ попросили Правительство Словакии вернуть партию "Спутника V".
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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