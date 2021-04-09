Песков объяснил высокий уровень иммунитета к коронавирусу в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высокий уровень иммунитета к коронавирусу у населения страны обусловлен тем, что власти грамотно вводили и ослабляли ограничения.

"Те меры, которые принимало руководство страны в течение всего года, — это и введение ограничений, поэтапное их снятие, дифференциация ограничений в регионах, то есть та работа, которая была проделана за год, как была выстроена наша система здравоохранения, — позволили достаточно успешно пройти этот год", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что делать полные выводы об аспектах, которые привели к подобному результату, должны учёные и специалисты. Он также отметил, что, по заявлениям мэрии Москвы и Минздрава, уровень иммунизации населения составляет минимум 50% в городах-миллионниках.

Ранее Лайф рассказывал, что в России выявили более девяти тысяч случаев коронавируса за прошедшие сутки. В Москве число заболевших увеличилось на 2421.

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