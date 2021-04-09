Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Директор театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов умер от последствий коронавируса

Перед смертью актёр и режиссёр почти полгода лежал в больнице.

9 апреля 2021, 11:31

Рудольф Фурманов. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

На 83-м году жизни скончался российский театральный продюсер и режиссёр Рудольф Фурманов, который являлся директором театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге Валерий Нечай.

"Снова печальная новость. Полгода по больницам, подтвердили близкие", — написал Нечай.

Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла от рака в 45 лет

Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла от рака в 45 лет

В конце марта РИА ФАН сообщало, что Рудольф Давидович в течение пяти месяцев лежал в больнице в связи с последствиями коронавируса. При этом осложнения были связаны с лёгкими. По информации агентства, длительное выздоровление режиссёра было связано с синдромом курильщика. Это подтвердила и близкая подруга Фурманова Людмила Поргина, которая тогда сказала, что летом "обязательно свозит Рудика на море в Сочи, чтобы подлечить ему лёгкие".

Рудольф Фурманов оказался в актёрской среде уже в раннем детстве. Артист сыграл более 80 ролей в театре и кино. В 2010 году в Санкт-Петербурге он учредил Российскую национальную актёрскую премию имени Андрея Миронова "Фигаро". Режиссёр признан заслуженным деятелем искусств РФ и народным артистом РФ.

Народная артистка России Ольга Пашкова умерла в 55 лет

Народная артистка России Ольга Пашкова умерла в 55 лет

Ранее Лайф сообщал о смерти известного российского актёра и режиссёра Александра Гетмана. Он был одним из создателей фестиваля "Пять вечеров".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Найшуллер — об успехе своего фильма в США: Во-первых, это хорошее кино

29 марта, 14:03

Ксения Бородина обратилась к медикам после выстрела в театре

7 апреля, 07:29

Петербуржцам рассказали, когда в город может прийти третья волна коронавируса

сегодня в 12:05

Мишустин призвал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в РФ

сегодня в 12:16

Ефимова не отобралась на Олимпиаду на коронной дистанции, но всё ещё может получить нужную лицензию

сегодня в 12:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1