Директор театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов умер от последствий коронавируса
Перед смертью актёр и режиссёр почти полгода лежал в больнице.
Рудольф Фурманов. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
На 83-м году жизни скончался российский театральный продюсер и режиссёр Рудольф Фурманов, который являлся директором театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге Валерий Нечай.
"Снова печальная новость. Полгода по больницам, подтвердили близкие", — написал Нечай.
В конце марта РИА ФАН сообщало, что Рудольф Давидович в течение пяти месяцев лежал в больнице в связи с последствиями коронавируса. При этом осложнения были связаны с лёгкими. По информации агентства, длительное выздоровление режиссёра было связано с синдромом курильщика. Это подтвердила и близкая подруга Фурманова Людмила Поргина, которая тогда сказала, что летом "обязательно свозит Рудика на море в Сочи, чтобы подлечить ему лёгкие".
Рудольф Фурманов оказался в актёрской среде уже в раннем детстве. Артист сыграл более 80 ролей в театре и кино. В 2010 году в Санкт-Петербурге он учредил Российскую национальную актёрскую премию имени Андрея Миронова "Фигаро". Режиссёр признан заслуженным деятелем искусств РФ и народным артистом РФ.
Ранее Лайф сообщал о смерти известного российского актёра и режиссёра Александра Гетмана. Он был одним из создателей фестиваля "Пять вечеров".
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