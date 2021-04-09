В Росздравнадзоре заявили об отсутствии смертей после вакцинации российскими препаратами

Ни одного летального случая не зафиксировано после применения российских антиковидных вакцин. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики CoViD-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%", — сказала она журналистам.

Самойлова также добавила, что в Росздравнадзоре берут на особый контроль каждый "случай возможного проявления тяжёлой нежелательной реакции" у ранее привитых граждан.

Ранее Лайф сообщал, что Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н", разработанной новосибирским центром "Вектор". В исследованиях примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

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