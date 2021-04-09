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Категорий: 18

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии смертей после вакцинации российскими препаратами

В ведомстве уточнили, что частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%.

9 апреля 2021, 11:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ни одного летального случая не зафиксировано после применения российских антиковидных вакцин. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики CoViD-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%", — сказала она журналистам.

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Самойлова также добавила, что в Росздравнадзоре берут на особый контроль каждый "случай возможного проявления тяжёлой нежелательной реакции" у ранее привитых граждан.

Ранее Лайф сообщал, что Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н", разработанной новосибирским центром "Вектор". В исследованиях примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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