В Росздравнадзоре заявили об отсутствии смертей после вакцинации российскими препаратами
В ведомстве уточнили, что частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%.
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Ни одного летального случая не зафиксировано после применения российских антиковидных вакцин. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Мы осуществляем постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики CoViD-19. С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%", — сказала она журналистам.
Самойлова также добавила, что в Росздравнадзоре берут на особый контроль каждый "случай возможного проявления тяжёлой нежелательной реакции" у ранее привитых граждан.
Ранее Лайф сообщал, что Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н", разработанной новосибирским центром "Вектор". В исследованиях примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.
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