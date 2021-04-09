Опрос показал, какой вакцине от коронавируса россияне доверяют больше
Первые три строчки заняли отечественные препараты, в пятёрке нашлось место для германо-американского и чисто американского.
Фото © Zuma / TASS
Тем фактом, что Россия стала одним из мировых лидеров по созданию вакцин от коронавируса, гордится большинство взрослых россиян. По их мнению, это повышает авторитет страны на международной арене. Таковы результаты исследования, которое провёл аналитический центр университета "Синергия".
Как сообщает РИА "Новости", опрос охватил в стране более пяти тысяч человек в возрасте от 20 до 55 лет. О гордости за страну из-за вакцин заявили 63,8% из них, 18,4% не видят в этом поводов для такого чувства. Остальные не определились с ответом. С тем, что благодаря вакцинам от коронавируса авторитет России повышается, согласны 64% граждан. Так не считает четверть опрошенных (25,4%).
Оказалось, что наибольшее доверие у опрошенных россиян — к вакцине "Спутник V" от центра "Вектор" (40,6%). За ней следуют российские вакцины "Эпиваккорона" и "Ковивак", затем германо-американская Pfizer и американская Johnson&Johnson.
Ранее иммунолог объяснил россиянам, что делать при отсутствии антител после прививки от коронавируса.
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