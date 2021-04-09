На Сахалине решили изменить статуэтку, которой награждают учителей: похожа совсем не на пеликана
Поводом для такого решения стало горячее обсуждение прошлой церемонии. Каким будет новый вид приза, пока не известно.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
На Сахалине организаторы местного этапа конкурса "Учитель года" решили поменять дизайн статуэтки пеликана, которую вручают победителям. Об этом рассказали на конференции, посвящённой педагогическому состязанию. Общественность статуэтка смущала схожестью с пикантной деталью мужской анатомии.
Решение о смене дизайна в местном Минобре могли принять после критики в адрес церемонии награждения в 2020 году, пишет АСТВ.ру. Тогда поднимающиеся на сцену педагоги по традиции должны были коснуться символа конкурса — хрустального пеликана. Комментаторы в соцсетях дружно отмечали, что образ птицы угадывался в статуэтке не сразу.
Организаторы конкурса не уточняют, каким будет новый дизайн. Сообщается, что в 2021 году в конкурсе примет участие 25 педагогов из 15 муниципальных образований Сахалинской области: учителя физики, начальных классов, английского языка, географии, информатики и ИКТ, ОБЖ, русского языка и литературы, биологии, а также дефектологи (логопеды), педагоги-психологи, воспитатели.
А ранее анатомию и культуру смешали в Санкт-Петербурге. Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о плохом влиянии выставленных там обнажённых скульптур на юных посетителей.
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