На Сахалине решили изменить статуэтку, которой награждают учителей: похожа совсем не на пеликана

На Сахалине организаторы местного этапа конкурса "Учитель года" решили поменять дизайн статуэтки пеликана, которую вручают победителям. Об этом рассказали на конференции, посвящённой педагогическому состязанию. Общественность статуэтка смущала схожестью с пикантной деталью мужской анатомии.

Решение о смене дизайна в местном Минобре могли принять после критики в адрес церемонии награждения в 2020 году, пишет АСТВ.ру. Тогда поднимающиеся на сцену педагоги по традиции должны были коснуться символа конкурса — хрустального пеликана. Комментаторы в соцсетях дружно отмечали, что образ птицы угадывался в статуэтке не сразу.

Организаторы конкурса не уточняют, каким будет новый дизайн. Сообщается, что в 2021 году в конкурсе примет участие 25 педагогов из 15 муниципальных образований Сахалинской области: учителя физики, начальных классов, английского языка, географии, информатики и ИКТ, ОБЖ, русского языка и литературы, биологии, а также дефектологи (логопеды), педагоги-психологи, воспитатели.

А ранее анатомию и культуру смешали в Санкт-Петербурге. Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о плохом влиянии выставленных там обнажённых скульптур на юных посетителей.

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