Принимать душ после улицы: россиянам дали советы на время сезона аллергии

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали принимать душ, полоскать рот, а также промывать глаза и нос после пребывания на открытом воздухе во время сезонной аллергии. В ведомстве напомнили, что скоро начнётся период поллиноза — заболевания, вызванного аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Его основными симптомами являются насморк, заложенность носа, приступы чиханья, покраснение, отёчность и зуд век. Эксперты дали ряд рекомендаций, как лучше перенести этот период.

"Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач – аллерголог-иммунолог проведёт обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта", — сказано на сайте ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе в специальных мобильных приложениях или Интернете. Самый же эффективный метод избежать обострения сезонной аллергии — смена климатической зоны на время цветения.

"Организуйте свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой", — порекомендовали в ведомстве.

Там заметили, что для этого нужно меньше находиться на улице, закрывать окна в доме, ежедневно проводить влажную уборку. После того как вы вернулись с улицы, следует принять душ, вымыть голову и сменить одежду. Нелишним будет прополоскать рот, промыть нос и глаза. Также Роспотребнадзор рекомендует в период цветения есть поменьше косточковых фруктов, орехов, зелени, мёда, не лечиться травами и не использовать косметические средства с натуральными растительными компонентами.

Ранее врач раскрыла секрет пользы пандемии коронавируса для аллергиков. По её мнению, в этом году они легче обычного могут перенести этот проблемный период.

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