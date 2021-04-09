Принимать душ после улицы: россиянам дали советы на время сезона аллергии
Можно отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе. Для этого есть специальные мобильные приложения и интернет-страницы.
Фото © Pixabay
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали принимать душ, полоскать рот, а также промывать глаза и нос после пребывания на открытом воздухе во время сезонной аллергии. В ведомстве напомнили, что скоро начнётся период поллиноза — заболевания, вызванного аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Его основными симптомами являются насморк, заложенность носа, приступы чиханья, покраснение, отёчность и зуд век. Эксперты дали ряд рекомендаций, как лучше перенести этот период.
"Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач – аллерголог-иммунолог проведёт обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта", — сказано на сайте ведомства.
Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе в специальных мобильных приложениях или Интернете. Самый же эффективный метод избежать обострения сезонной аллергии — смена климатической зоны на время цветения.
"Организуйте свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой", — порекомендовали в ведомстве.
Там заметили, что для этого нужно меньше находиться на улице, закрывать окна в доме, ежедневно проводить влажную уборку. После того как вы вернулись с улицы, следует принять душ, вымыть голову и сменить одежду. Нелишним будет прополоскать рот, промыть нос и глаза. Также Роспотребнадзор рекомендует в период цветения есть поменьше косточковых фруктов, орехов, зелени, мёда, не лечиться травами и не использовать косметические средства с натуральными растительными компонентами.
Ранее врач раскрыла секрет пользы пандемии коронавируса для аллергиков. По её мнению, в этом году они легче обычного могут перенести этот проблемный период.
Выбор редакции
Попова озвучила прогноз по поводу третьей волны коронавируса
Аллергикам посоветовали привиться от коронавируса до таяния снега
Опрос показал, какой вакцине от коронавируса россияне доверяют больше
Жителей Москвы предупредили о летних дождях в апреле
Врач рассказала о самом полезном способе приготовления яиц: холестерина можно не бояться
Комментариев: 0