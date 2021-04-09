Всё дело в позе и расслабленности: врач дала советы, как есть и не толстеть

Люди, которые едят перед телевизором, толстеют быстрее тех, кто не отвлекается от еды на внешние раздражители. Такое мнение высказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная. Она дала советы, как есть любимые блюда и не толстеть.

"Человек должен принимать пищу в расслабленном состоянии. При этом не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймёте всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие", — пояснила Бережная в эфире радио Sputnik.

Такая методика позволяет съедать меньше, но при этом не ощущать чувство голода. Этому способствует употребление того объёма пищи, который необходим организму. Бережная подчёркивает, что следует отказаться и от перекусов стоя или на бегу. Эта привычка, по мнению диетолога, прямой путь к перееданию.

"Когда вы едите стоя или на бегу, то вы плохо прожёвываете еду и глотаете большие куски, что вызывает рост нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Также на ходу вы не ощущаете чувства сытости, поэтому можете съесть гораздо больше, чем нужно было", — объяснила врач.

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