Всё дело в позе и расслабленности: врач дала советы, как есть и не толстеть
Советы простые: для начала можно отказаться от обедов за телевизором и перекусов на бегу. Во время принятия пищу нужно наслаждаться процессом.
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Люди, которые едят перед телевизором, толстеют быстрее тех, кто не отвлекается от еды на внешние раздражители. Такое мнение высказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная. Она дала советы, как есть любимые блюда и не толстеть.
"Человек должен принимать пищу в расслабленном состоянии. При этом не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймёте всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие", — пояснила Бережная в эфире радио Sputnik.
Такая методика позволяет съедать меньше, но при этом не ощущать чувство голода. Этому способствует употребление того объёма пищи, который необходим организму. Бережная подчёркивает, что следует отказаться и от перекусов стоя или на бегу. Эта привычка, по мнению диетолога, прямой путь к перееданию.
"Когда вы едите стоя или на бегу, то вы плохо прожёвываете еду и глотаете большие куски, что вызывает рост нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Также на ходу вы не ощущаете чувства сытости, поэтому можете съесть гораздо больше, чем нужно было", — объяснила врач.
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