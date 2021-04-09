В России испытали пульсирующий двигатель для орбитальных самолётов будущего

Пульсирующий детонационный двигатель для перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолётов будущего, а вернее, пока только его демонстратор, испытали в Объединённой двигателестроительной корпорации "Ростеха". Это был первый этап, он прошёл успешно, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Демонстратор выдал требуемые показатели. На отдельных режимах работы удельная тяга до 50% превысила показатели традиционных силовых установок. В перспективе это позволит в 1,3–1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов", — рассказали в "Ростехе".

Пульсирующий детонационный двигатель — детище ОКБ им. А. Люльки. В этой силовой установке используется термодинамический цикл, который более экономичен, чем в современных двигателях. Также ожидается, что он улучшит динамику и манёвренность самолётов будущего. Впервые макет такого двигателя был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

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