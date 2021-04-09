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В Госдепе объяснили прагматизмом резкие слова Байдена в адрес России

Глава американской дипломатии считает, что нужно "привлекать Россию к ответственности", но вместе с этим оставаться открытыми к взаимодействию.

9 апреля 2021, 01:44
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Нынешняя администрация Белого дома прагматично относится к отношениям с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос, почему президент Джо Байден, с одной стороны, резко высказывается о коллеге Владимире Путине, с другой — говорит о готовности сотрудничать с Москвой. Его позицию изложил в своей статье для Washington Post обозреватель Дэвид Игнатиус.

"Президент очень трезво смотрит на две вещи", — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о таком двояком отношении Вашингтона к Москве. Глава Госдепа считает, что нужно "привлекать Россию к ответственности за безрассудные и враждебные действия, которые она предпринимает". Однако в то же время быть готовыми взаимодействовать "в тех сферах, где работать с Россией было бы в общих интересах".

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Игнатиус объяснил это тем, что нынешняя администрация Белого дома исходит из позиций так называемой "реальной политики", которая предполагает прагматичный подход.

Напомним, ранее Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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