Россиян предупредили о грядущем повышении цен на соусы и майонез
Производители заявляют, что это произойдёт уже в апреле на фоне продолжающего роста стоимости масла, упаковки и топлива.
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Производители майонеза и соуса повысят отпускные цены в среднем на 10% процентов. Об этом уже предупредили ГК "Эфко" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК; марки "Ряба", "Сдобри") и компания "Скит". Отпускные цены на майонез и соусы поднимутся на 5–12% в апреле — в зависимости от вида продукции.
Как пишет "Коммерсант", повышение компании объяснили тем, что продолжают расти цены на ключевое сырьё. С конца 2020 года по март резко подорожало подсолнечное масло, тропические масла и их фракции. Кроме того, выросла стоимость упаковки, ГСМ и логистики.
"Повышение цен на 10% не компенсирует рост себестоимости, а только позволит избежать убытков", — говорят на Нижегородском масложировом комбинате.
Издание пишет, что ситуация с подорожанием ингредиентов для пищевой промышленности может привести к повышению цен и на другие продукты.
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Ранее исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в беседе с Лайфом оценил потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло. По его словам, они составили семь с половиной миллиардов рублей, но были частично компенсированы за счёт доходов от экспорта продукции и в целом оказались намного меньше, чем те, которые могли бы быть при вводе экспортной пошлины.
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