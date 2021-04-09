Прокурор запросил 8 лет колонии для распылившего газ участника митинга в Москве

Прокурор запросил восемь лет колонии для участника несанкционированной акции протеста в Москве Павла Грин-Романова. Он обвиняется в том, что распылил газовый баллончик в лицо бойцу ОМОНа. Об этом рассказал один из участников заседания в столичном Мещанском суде.

"В суде в четверг прошли прения сторон, прокурор попросил для Грин-Романова восемь лет колонии. Оглашение приговора назначено на пятницу, 9 апреля, на 15:00 мск", — сказал он ТАСС.

Грин-Романову предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Адвокат Артём Немов сообщил, что его подзащитный не согласен с запрашиваемым прокурором наказанием.

"Мой подзащитный частично признал вину, защита считает запрошенное прокурором наказание излишне суровым и просила о назначении более мягкого наказания", — сказал адвокат.

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