Прокурор запросил 8 лет колонии для распылившего газ участника митинга в Москве
Защита считает такое наказание слишком суровым, поскольку обвиняемый частично признал вину. Приговор огласят уже в пятницу.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Прокурор запросил восемь лет колонии для участника несанкционированной акции протеста в Москве Павла Грин-Романова. Он обвиняется в том, что распылил газовый баллончик в лицо бойцу ОМОНа. Об этом рассказал один из участников заседания в столичном Мещанском суде.
"В суде в четверг прошли прения сторон, прокурор попросил для Грин-Романова восемь лет колонии. Оглашение приговора назначено на пятницу, 9 апреля, на 15:00 мск", — сказал он ТАСС.
Грин-Романову предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Адвокат Артём Немов сообщил, что его подзащитный не согласен с запрашиваемым прокурором наказанием.
"Мой подзащитный частично признал вину, защита считает запрошенное прокурором наказание излишне суровым и просила о назначении более мягкого наказания", — сказал адвокат.
Ранее Лайф рассказывал, что москвич получил реальный срок за нападение на омоновца на незаконной акции 23 января. Напомним, несогласованные акции прошли по городам России в конце января и начале февраля. Поводом для этого стало задержание блогера Алексея Навального, а также решение суда, по которому его условный срок был заменён на реальный из-за постоянных нарушений отбывания наказания.
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