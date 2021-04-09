Россиянам рассказали, когда нужно включать авиарежим на телефоне
Например, с его помощью можно восстановить связь без перезагрузки устройства в случае каких-то сбоев.
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Авиарежим на телефоне может быть полезен для пользователя, даже если он никуда не летит. Мнением об этом поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он пояснил, что режим полёта в смартфонах служит для отключения всех беспроводных технологий: связи с сетью, Bluetooth, Wi-Fi. Отключается и канал "общения" телефона с наушниками или умными часами. Это можно использовать в любой ситуации, когда нужно сэкономить заряд батареи.
"Обычно включают авиарежим, когда батарейка на исходе, связь вам не нужна, и вы хотите продлить время работы смартфона", — отметил Муртазин в интервью радио Sputnik.
Муртазин добавил, что нет необходимости регулярно прибегать к такому способу экономии ресурсов гаджета, например по ночам, оставаясь при этом без связи. Эффективнее будет отключать синхронизацию и передачу данных в приложениях.
Есть ещё одна причина включать автономный режим на устройстве, находясь при этом на земле. Это нужно для восстановления связи без перезагрузки смартфона в случае каких-то сбоев.
"Часто включают авиарежим для того, чтобы переподключиться к сети, если у вас что-то произошло. Например, если не видна сеть, телефон завис и не передаёт данные", — пояснил Муртазин.
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