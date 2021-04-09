Россиянам рассказали, когда нужно включать авиарежим на телефоне

Авиарежим на телефоне может быть полезен для пользователя, даже если он никуда не летит. Мнением об этом поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он пояснил, что режим полёта в смартфонах служит для отключения всех беспроводных технологий: связи с сетью, Bluetooth, Wi-Fi. Отключается и канал "общения" телефона с наушниками или умными часами. Это можно использовать в любой ситуации, когда нужно сэкономить заряд батареи.

"Обычно включают авиарежим, когда батарейка на исходе, связь вам не нужна, и вы хотите продлить время работы смартфона", — отметил Муртазин в интервью радио Sputnik.

Муртазин добавил, что нет необходимости регулярно прибегать к такому способу экономии ресурсов гаджета, например по ночам, оставаясь при этом без связи. Эффективнее будет отключать синхронизацию и передачу данных в приложениях.

Есть ещё одна причина включать автономный режим на устройстве, находясь при этом на земле. Это нужно для восстановления связи без перезагрузки смартфона в случае каких-то сбоев.

"Часто включают авиарежим для того, чтобы переподключиться к сети, если у вас что-то произошло. Например, если не видна сеть, телефон завис и не передаёт данные", — пояснил Муртазин.

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