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В Париже грабители вынесли из фешенебельного отеля драгоценности на 100 тысяч евро

Один из преступников пригрозил работникам гостиницы пистолетом, разбил витрину и набил сумку украшениями.

9 апреля 2021, 00:30

В Париже грабители вынесли из фешенебельного отеля драгоценности на 100 тысяч евро. Видео © Twitter / MediaFrance24

В Париже бандиты совершили налёт на отель George V. Они похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро (около девяти миллионов рублей) и скрылись. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По данным агентства, один из преступников проник в роскошное заведение, а его сообщник остался у входа. Внутри грабитель пригрозил двум сотрудникам пистолетом, после чего направился к ювелирной витрине в холле. Достав топор, он разбил стекло, набрал дорогих украшений и сбежал.

Преступники скрылись на скутере Yamaha TMax. Как уточняют в полиции, свои лица они прикрывали капюшонами. Пострадавших нет.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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