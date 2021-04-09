В Париже грабители вынесли из фешенебельного отеля драгоценности на 100 тысяч евро
Один из преступников пригрозил работникам гостиницы пистолетом, разбил витрину и набил сумку украшениями.
В Париже грабители вынесли из фешенебельного отеля драгоценности на 100 тысяч евро. Видео © Twitter / MediaFrance24
В Париже бандиты совершили налёт на отель George V. Они похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро (около девяти миллионов рублей) и скрылись. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к следствию.
По данным агентства, один из преступников проник в роскошное заведение, а его сообщник остался у входа. Внутри грабитель пригрозил двум сотрудникам пистолетом, после чего направился к ювелирной витрине в холле. Достав топор, он разбил стекло, набрал дорогих украшений и сбежал.
Преступники скрылись на скутере Yamaha TMax. Как уточняют в полиции, свои лица они прикрывали капюшонами. Пострадавших нет.
А на Сахалине ранее было совершено "сказочное" ограбление: подростки в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин.
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