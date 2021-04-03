Пассажир наглядно объяснил, почему ноутбук ни за что нельзя класть на откидной столик в самолёте

Когда пользователь Reddit ComerDineAtNight покупал новый компьютер, он мечтал, что сможет работать из любой точки земного шара. Но все его планы разбились о суровую реальность. Стоило мужчине сесть в самолёт и достать свой дорогущий Asus G15, как техника превратилась в груду железа. Виновник — пассажир, который сидел впереди.

Мой новый Asus G15 за 2000 долларов сломался, когда человек передо мной откинулся назад

Когда человек перед ComerDineAtNight резко откинул своё сиденье, экран компьютера оказался зажат между столиком и выступом на задней стороне кресла. Всего несколько секунд — и монитор потрескался прямо на глазах владельца, который даже поначалу не понимал, что вообще происходит. В итоге компьютер не работает, а вместо него — куча невыполненных задач и разочарование.

Когда самолёт приземлился и все пассажиры вышли, мужчина остался, чтобы записать видео со своим провалом. По его словам, он даже не рассказал соседу впереди, что тот натворил.