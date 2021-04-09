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В США два центра приостановили применение вакцины Johnson&Johnson

Поводом для этого стали сообщения о нескольких случаях побочных эффектов: у людей после введения препарата начиналось головокружение.

9 апреля 2021, 02:17
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Центры вакцинации компании Centura Health в двух американских штатах приостановили применение препарата от коронавируса компании Johnson&Johnson. Это произошло в Колорадо и Северной Каролине.Такое решение было вызвано несколькими случаями возникновения побочных эффектов, сообщает телеканал CBS.

По его данным, в Денвере (штат Колорадо) 11 человек почувствовали головокружение или тошноту сразу после того, как привились от ковида вакциной Johnson&Johnson. Спустя некоторое время несколько человек испытали те же симптомы уже в Северной Каролине.

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"На данном этапе у нас нет причины считать, что с самой вакциной что-то не так. Это временная приостановка использования вакцины одного производителя, чтобы мы смогли провести расследование", — приводит телеканал слова представителя Centura Health.

Ранее сообщалось, что власти США прекратили производство препарата от коронавируса AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Помимо этой вакцины там также производят препарат от компании Johnson&Johnson. Ингредиенты от первой случайно добавили во вторую, из-за чего было испорчено 15 миллионов доз.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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