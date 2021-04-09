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В Удмуртии жертвами пожара в частном доме стали четыре человека

По предварительным данным, причиной этого стало неосторожное обращение с огнём при курении. Пожарной сигнализации в доме не было.

9 апреля 2021, 03:05

В Удмуртии в деревне Озегвай в Глазовском районе четыре человека погибли в результате пожара в частном доме. Огонь фактически уничтожил деревянное строение. Как информируют местные экстренные службы, сообщение о пожаре поступило в 00:50 по местному времени (23:50 мск 8 апреля). Ликвидировали пожар только через четыре часа. Огонь успел распространиться на площади в 111 квадратных метров.

Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы

Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы

На пожарище обнаружили тела четырёх человек: двух женщин и двух мужчин. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении. Пожарной сигнализации в доме не было.

А ранее четыре человека погибли в страшном пожаре в Якутии. Отец вынес малышей из огня, но спасти их не удалось.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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