В Удмуртии жертвами пожара в частном доме стали четыре человека
По предварительным данным, причиной этого стало неосторожное обращение с огнём при курении. Пожарной сигнализации в доме не было.
В Удмуртии в деревне Озегвай в Глазовском районе четыре человека погибли в результате пожара в частном доме. Огонь фактически уничтожил деревянное строение. Как информируют местные экстренные службы, сообщение о пожаре поступило в 00:50 по местному времени (23:50 мск 8 апреля). Ликвидировали пожар только через четыре часа. Огонь успел распространиться на площади в 111 квадратных метров.
На пожарище обнаружили тела четырёх человек: двух женщин и двух мужчин. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении. Пожарной сигнализации в доме не было.
А ранее четыре человека погибли в страшном пожаре в Якутии. Отец вынес малышей из огня, но спасти их не удалось.
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