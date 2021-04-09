В Челябинске врачи вылечили от коронавируса штурмовавшего Берлин ветерана
Сейчас 104-летний мужчина выписан из больницы и находится в кругу своей семьи.
Фото © Pixabay
Врачи в Челябинске вылечили от коронавируса ветерана Великой Отечественной войны Ахмета Рафикова, участвовавшего в штурме Берлина. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщает Ura.ru.
Заведующая инфекционным отделением Маргарита Сорокина рассказала, что 104-летний мужчина при поступлении вызывал беспокойство из-за своего возраста и сопутствующих заболеваний.
"Однако состояние его удалось стабилизировать, а затем пришли в норму показатели анализов и самочувствие", — уточнила она.
Сейчас ветеран уже выписан и находится в кругу семьи. Отмечается, что во время войны Рафиков участвовал в освобождении от фашистов Белоруссии и Польши, а также штурмовал Берлин.
Ранее Лайф рассказывал, как в Самаре врачи спасли коллегу с почти 100-процентным поражением лёгких от коронавируса. Больной несколько недель провёл в реанимации и буквально жил с кислородной маской.
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