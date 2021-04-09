Орал и кидался плиткой: неадеквата в одних трусах задержали в школе в Новороссийске. Видео © LIFE

В одной из школ Новороссийска силовики задержали неадекватного мужчину в трусах, который гулял на территории учебного заведения. Как он туда попал и зачем устроил провокацию, пока остаётся загадкой. Видео с места инцидента оказались в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, как по лестнице, ведущей в цокольное помещение, выбегает полуголый мужчина, на котором из одежды — только трусы. Ведёт он себя крайне агрессивно: выкрикивает несвязные слова, а при задержании сопротивляется силовикам, швыряя в них тротуарную плитку. Правоохранителям даже пришлось применить силу, чтобы усмирить неадеквата.

"На неоднократные требования прекратить противоправные действия он не реагировал и пытался скрыться, но был задержан. Далее он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", — отметили в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее Лайф рассказывал, что бортпроводникам пришлось привязать к креслу верёвками и скотчем летевшую в Новосибирск пассажирку, которая находилась под наркотиками. Отмечается, что девушка вела себя неадекватно и ходила по салону, то снимая, то надевая верхнюю одежду. По прилете её задержали.

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